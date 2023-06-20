Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض Icon موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية Icon طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية Icon السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية Icon موعد مباريات اليوم الثلاثاء Icon القتل حداً لمواطن قتل والده بضربه وطعنه ونحر رقبته Icon بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التأهل إلى دور الثمانية

موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لمواجهة المنتخب الصيني في بطولة كأس آسيا للناشئين، وذلك في ختام دور المجموعات في البطولة.

وتقام مباراة السعودية والصين بعد غد في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” تشونبوري” في تايلاند.

قد يهمّك أيضاً
الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفة والمعيقلي إماماً احتياطياً

الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفة والمعيقلي إماماً احتياطياً

استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي

استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي

ويملك الأخضر 6 نقاط في مرحلة دور المجموعات، حيث حقق فوزين على كل من أستراليا بثنائية دون رد ومنتخب طاجيكستان بثنائية دون رد كذلك.

السعودية ضد طاجيكستان

وبالأمس، انطلقت مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان التي أقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح طلال حاجي في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب طاجيكستان عند الدقيقة 63 من رأسية مميزة؛ ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز طلال حاجي الهدف الثاني عند الدقيقة 90 بعد مراوغته لحارس المرمى، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد طاجيكستان في كأس آسيا تحت 17 عامًا.

المنتخب السعودي - كأس آسيا تحت 17 عامًا

التأهل لربع نهائي كأس آسيا للناشئين

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب المجوعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين، ليضمن التأهل إلى الدور التالي، يليه أستراليا برصيد 3 نقاط، ثم طاجيكستان والصين بنقطة واحدة لكل منهما.

المنتخب السعودي - كأس آسيا تحت 17 عامًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم