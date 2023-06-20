موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين

يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لمواجهة المنتخب الصيني في بطولة كأس آسيا للناشئين، وذلك في ختام دور المجموعات في البطولة.

وتقام مباراة السعودية والصين بعد غد في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” تشونبوري” في تايلاند.

ويملك الأخضر 6 نقاط في مرحلة دور المجموعات، حيث حقق فوزين على كل من أستراليا بثنائية دون رد ومنتخب طاجيكستان بثنائية دون رد كذلك.

السعودية ضد طاجيكستان

وبالأمس، انطلقت مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان التي أقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح طلال حاجي في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب طاجيكستان عند الدقيقة 63 من رأسية مميزة؛ ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز طلال حاجي الهدف الثاني عند الدقيقة 90 بعد مراوغته لحارس المرمى، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد طاجيكستان في كأس آسيا تحت 17 عامًا.

التأهل لربع نهائي كأس آسيا للناشئين

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب المجوعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين، ليضمن التأهل إلى الدور التالي، يليه أستراليا برصيد 3 نقاط، ثم طاجيكستان والصين بنقطة واحدة لكل منهما.