موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

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يستعد نادي الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق.
وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد سيقدم النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية للجماهير بعد غدٍ الخميس، وذلك من خلال إقامة حفل جماهيري لاستقبال اللاعب في ملعب مدينة الملك عبدالله ” الجوهرة المشعة” في جدة.
وكان الاتحاد نجح في حسم صفقة النجم الفرنسي حيث سينضم إلى صفوف بطل دوري روشن حتى عام 2025.
ويرغب العميد كذلك في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.
وسيكون التشكيل المتوقع للعميد بعد انضمام بنزيما وفي حال انضم راموس وكانتي كالتالي: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد حجازي، سيرخيو راموس، أحمد بامسعود، كورونادو، كانتي، عبدالرحمن العبود، بنزيما، رومارينيو، هيلدر كوستا”.