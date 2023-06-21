موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

أعلنت دار الإفتاء في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023، حيث أوضحت أن يوم الثلاثاء 26 يونيو 2023 سيوافق يوم عرفة، ليكون الأربعاء 28 يونيو 2023 هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة في تمام الساعة 6:21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

ووفق بيانات المعهد لـ موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظات مصر كالتالي:

– موعد صلاة العيد في الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

– موعد صلاة العيد في الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

– موعد صلاة العيد 2023 في السويس الساعة 5:42 صباحًا.

– موعد صلاة العيد 2023 في أسوان الساعة 6:28 صباحًا.

– موعد صلاة العيد في قنا بتمام الساعة 6:24 صباحًا.