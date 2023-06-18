موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 المتوقع

يترقب ملايين من موظفي القطاع العام والخاص في السعودية إعلان تفاصيل عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 هـ حيث ينظم قانون العمل السعودي قواعد حصول الموظفين على الإجازات الرسمية وقواعد تعويض من تقتضي ظروف عملهم التواجد في العمل خلال إجازة عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك من كل عام.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى في السعودية

وبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الخميس 22 يونيو، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م.

عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444

ويختلف موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 بحسب القطاع فبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يكون موعد العودة ومباشرة العمل هو يوم الثلاثاء 4 يوليو المقبل أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة تمتد لمدة 4 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفة وبناء عليه فإنه وبشكل عام هناك عدة قواعد للعودة من أبرزها ما يلي:

1- إن كان يوم الراحة يومًا واحدًا (الجمعة)، فالعودة تكون في يوم الأحد.

2- أما إن كان يوما (الجمعة والسبت) هما الراحة الأسبوعية، فالعودة تكون في يوم الاثنين.

تحري هلال ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.