وضع الشخص غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 ضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات الحج الوهمية طريقة التسجيل في ساند 1444 للعاطلين عن العمل وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 المتوقع موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان المدة الزمنية لقضاء طواف القدوم موسم حج 1444 هـ
يترقب ملايين من موظفي القطاع العام والخاص في السعودية إعلان تفاصيل عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 هـ حيث ينظم قانون العمل السعودي قواعد حصول الموظفين على الإجازات الرسمية وقواعد تعويض من تقتضي ظروف عملهم التواجد في العمل خلال إجازة عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك من كل عام.
وبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الخميس 22 يونيو، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م.
ويختلف موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 بحسب القطاع فبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يكون موعد العودة ومباشرة العمل هو يوم الثلاثاء 4 يوليو المقبل أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة تمتد لمدة 4 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفة وبناء عليه فإنه وبشكل عام هناك عدة قواعد للعودة من أبرزها ما يلي:
1- إن كان يوم الراحة يومًا واحدًا (الجمعة)، فالعودة تكون في يوم الأحد.
2- أما إن كان يوما (الجمعة والسبت) هما الراحة الأسبوعية، فالعودة تكون في يوم الاثنين.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.
وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.