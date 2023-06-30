يعتبر موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية من المواعيد الهامة بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 67 بالكلية الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

شروط القبول في الكلية الأمنية

وفي وقت سابق أوضحت كلية الملك فهد الأمنية أن الراغبين في التقديم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- الحصول على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).

4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

5- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (70%) وألا تقل درجة اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) عن (65%).

6- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية (تطبيق أي وظيفة).

7- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة– عند بدء العام الدراسي– بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.

8- ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

9- ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية

وأفادت كلية الملك فهد الأمنية أن التقديم يبدأ بمشيئة الله اعتبارًا من يوم الأحد (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م وينتهي التقديم يوم الأربعاء (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/17هـ الموافق 2023/07/05م، من خلال الرابط.