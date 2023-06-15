مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم تشيلسي ترامب يجمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات 6 أسباب لزيادة فرص قبولك في برنامج الابتعاث النصر يقترب من حسم أولى صفقاته موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض أم تعود للدراسة بعد 13 سنة وتتخرج مع ابنتها من جامعة القصيم الديدان المتوهجة تواجه مشكلة تزاوج بسبب إنارة الشوارع ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها سبب يُعطل رحيل جوستافو كويلار عن الهلال
يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الخميس مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وتنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب “دي جرولش فيست”، “في إسبانيا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RAI 1 , TV 6 SWEDEN , SPORT TV1 PORTUGAL, S SPORT 1 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.
وسيواجه الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، الفائز من مباراة منتخبي كرواتيا وهولندا في نهائي البطولة، مساء الأحد المقبل.