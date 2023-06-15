موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الخميس مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب “دي جرولش فيست”، “في إسبانيا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RAI 1 , TV 6 SWEDEN , SPORT TV1 PORTUGAL, S SPORT 1 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

وسيواجه الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، الفائز من مباراة منتخبي كرواتيا وهولندا في نهائي البطولة، مساء الأحد المقبل.