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تقام مساء الخميس

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الخميس مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب “دي جرولش فيست”، “في إسبانيا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RAI 1 , TV 6 SWEDEN , SPORT TV1 PORTUGAL, S SPORT 1 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

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دوري الأمم الأوروبية - منتخبي إسبانيا وإيطاليا

وسيواجه الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، الفائز من مباراة منتخبي كرواتيا وهولندا في نهائي البطولة، مساء الأحد المقبل.

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