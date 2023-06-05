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في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي في جولة الإياب

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي في جولة الإياب
المواطن - فريق التحرير

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ستقام مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي مساء الأحد المقبل 11 يونيو، وذلك في جولة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وستنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، كما تقام المباراة على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء المغربية.

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وتنقل المباراة عبر قناة BEIN Sports.

الأهلي ضد الوداد الرياضي في الذهاب

وفي مباراة الذهاب أمس، انتهت المباراة بفوز الأهلي المصري بنتيجة 2/ 1، حيث دخل الأهلي، الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث قاتل من أجل إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45، بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

الأهلي ضد الوداد الرياضي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

ومن خطأ قاتل من اللاعب التونسي علي معلول، نجح فريق الوداد في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب سيف الدين بوهرة في الدقيقة الـ86.

 

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