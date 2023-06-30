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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد المنستيري
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق نادي الزمالك المصري، مباراة الاتحاد المنستيري التونسي التي تقام بين الفريقين في يوليو المقبل في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الفريق الأبيض سيواجه الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

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ويتواجد الفريق المصري في المجموعة الثالثة مع أندية النصر والشباب والاتحاد المنستيري.

فوز ثمين لـ الزمالك ضد غزل المحلة

وكان الفريق الأبيض انتصر على نادي غزل المحلة بهدفين دون رد يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

الزمالك ضد طلائع الجيش

يذكر أن نادي الزمالك كان عانى في موسم 2022/ 2023 من نتائجه السيئة حيث فقد لقب الدوري المصري وفقد الفرصة في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بالإضافة لخسارته لقب كأس السوبر المصري ضد غريمه الأهلي في أكتوبر الماضي.

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