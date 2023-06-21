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في كأس أمم آسيا للناشئين

موعد مباراة السعودية والصين

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
موعد مباراة السعودية والصين
المواطن - فريق التحرير

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يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا الخميس، مباراة تحصيل حاصل أمام المنتخب الصيني وذلك في الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا للناشئين المقامة حاليًا في تايلاند.

وكان الأخضر ضمن تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، وذلك بعد الفوز على منتخبي أستراليا وطاجيكستان في الجولتين الأولى والثانية.

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مباراة السعودية والصين 

وتقام مباراة السعودية والصين غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” تشونبوري” في تايلاند.

وفي أول أمس، انطلقت مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان التي أقيمت على استاد تشونبوري في تايلاند بشكل سريع، وسط سيطرة من الأخضر الذي ظهر بشكل أفضل وسيطر على وسط الملعب، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك بالشوط الأول.

المنتخب السعودي - كأس آسيا تحت 17 عامًا

وضغط الأخضر بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح طلال حاجي في تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب طاجيكستان عند الدقيقة 63 من رأسية مميزة؛ ليُسيطر لاعبو السعودية على اللعب.

وواصل لاعبو الأخضر السيطرة على اللعب، قبل أن يحرز طلال حاجي الهدف الثاني عند الدقيقة 90 بعد مراوغته لحارس المرمى، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية لفوز هام ضد طاجيكستان في كأس آسيا تحت 17 عامًا.

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