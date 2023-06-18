موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان

تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر وجنوب السودان الودية، أملًا في مواصلة تألق الفراعنة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

مباراة منتخب مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر وجنوب السودان، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وتشهد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان غياب 6 نجوم عن تشكيل الفراعنة، حيث قرر فيتوريا استبعاد كل من؛ محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، لإراحتهم.

ومن المتوقع أن يمنح فيتوريا، فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي أمام محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه الذي تألق خلال مواجهة غينيا الماضية، ولعب دورًا بارزًا في الفوز.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ويتوقع أن يبدأ الفراعنة مباراة منتخب مصر وجنوب السودان بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد رمضان “بيكهام” (هشام صلاح)، محمود حمادة – مهند لاشين – أحمد مصطفى زيزو”، محمود تريزيجيه، محمود كهربا ومصطفى فتحي.

التأهل لكأس الأمم الإفريقية

وتأتي مباراة اليوم، بعد أيام من فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد غينيا بهدفين مقابل هدف في مراكش، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وضمان الصعود رسميًا.