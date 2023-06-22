موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد

كشفت رابطة الدوري الإسباني اليوم عن جدول مباريات الدوري في موسمه الجديد 2023/ 2024.

وسيلعب ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في الجولتين السادسة والـ23 في سبتمبر المقبل وفبراير المقبل.

برشلونة ضد ريال مدريد

كذلك يلعب ريال مدريد مع البارشا في الجولتين الـ 11 والـ32 في أكتوبر المقبل وإبريل المقبل.

جدير بالذكر أن البارشا كان حصد لقب الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023، وذلك بعد غياب 4 سنوات تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.