حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39% تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم
كشفت رابطة الدوري الإسباني اليوم عن جدول مباريات الدوري في موسمه الجديد 2023/ 2024.
وسيلعب ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في الجولتين السادسة والـ23 في سبتمبر المقبل وفبراير المقبل.
كذلك يلعب ريال مدريد مع البارشا في الجولتين الـ 11 والـ32 في أكتوبر المقبل وإبريل المقبل.
جدير بالذكر أن البارشا كان حصد لقب الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023، وذلك بعد غياب 4 سنوات تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.