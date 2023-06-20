Icon

ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024 Icon رحلة استكشافية لفريق فرنسي داخل محمية الملك سلمان Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض Icon موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية Icon طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية Icon السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية Icon موعد مباريات اليوم الثلاثاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن تصفيات بطولتي أوروبا وإفريقيا ومباريات ودية

موعد مباريات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
موعد مباريات اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق مباريات كرة القدم، موعد مباريات اليوم الثلاثاء، حيث تُقام مواجهات دولية من العيار الثقيل بين مجموعة من المنتخبات في قارات أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباراة ألمانيا وكولومبيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في إطار لقاء ودي بين المنتخبين ويُنقل عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD.

قد يهمّك أيضاً
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح

سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

وضمن موعد مباريات اليوم الودية، يواجه المنتخب التونسي، جاره الجزائري وديًا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة ” الجزائرية الرياضية”.

كذلك يلعب المنتخب البرازيلي مع نظيره السنغالي وديًا في العاشرة مساءً وتنقل المباراة عبر قناة ” الشارقة” الإماراتية.

منتخب البرازيل

وتُقام اليوم 3 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 حيث يلعب منتخب بوروندي ضد نامبيبا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وفي الخامسة مساء يلعب منتخبا إثيوبيا ومالاوي والمواجهة الأخيرة ستكون بين منتخبي السودان وموريتانيا وتنطلق في التاسعة مساءً.

وتنطلق اليوم 11 مباراة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، حيث تقام مواجهات ” إسكتلندا ضد جورجيا” و ” النرويج ضد قبرص” و ” مولدوفا ضد بولندا” و ” جزر فاروه ضد ألبانيا” و ” النمسا ضد السويد” و ” إستونيا ضد بلجيكا” و ” المجر ضد ليتوانيا” و ” ” بلغاريا ضد صربيا” و ” آيسلندا ضد البرتغال” و ” البوسنة ضد لوكسمبورج” و ” ليشتنشتاين ضد سلوفاكيا”، وتنطلق جميع المباريات في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم