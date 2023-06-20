يترقب عشاق مباريات كرة القدم، موعد مباريات اليوم الثلاثاء، حيث تُقام مواجهات دولية من العيار الثقيل بين مجموعة من المنتخبات في قارات أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباراة ألمانيا وكولومبيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في إطار لقاء ودي بين المنتخبين ويُنقل عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD.

وضمن موعد مباريات اليوم الودية، يواجه المنتخب التونسي، جاره الجزائري وديًا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة ” الجزائرية الرياضية”.

كذلك يلعب المنتخب البرازيلي مع نظيره السنغالي وديًا في العاشرة مساءً وتنقل المباراة عبر قناة ” الشارقة” الإماراتية.

وتُقام اليوم 3 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 حيث يلعب منتخب بوروندي ضد نامبيبا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وفي الخامسة مساء يلعب منتخبا إثيوبيا ومالاوي والمواجهة الأخيرة ستكون بين منتخبي السودان وموريتانيا وتنطلق في التاسعة مساءً.

وتنطلق اليوم 11 مباراة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، حيث تقام مواجهات ” إسكتلندا ضد جورجيا” و ” النرويج ضد قبرص” و ” مولدوفا ضد بولندا” و ” جزر فاروه ضد ألبانيا” و ” النمسا ضد السويد” و ” إستونيا ضد بلجيكا” و ” المجر ضد ليتوانيا” و ” ” بلغاريا ضد صربيا” و ” آيسلندا ضد البرتغال” و ” البوسنة ضد لوكسمبورج” و ” ليشتنشتاين ضد سلوفاكيا”، وتنطلق جميع المباريات في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.