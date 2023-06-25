موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تترقب الجماهير موعد مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباريات اليوم

وسيكون موعد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كالتالي؛ منتخب غانا الأولمبي ضد الكونغو عند الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، ويلعب منتخب مصر ضد النيجر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وفي ختام مباريات اليوم بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، سيلعب منتخب مالي الأولمبي أمام نظيره الجابوني، عند الساعة الحادية عشرة مساء.

كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالأمس، بمواجهة منتخب المغرب الأولمبي ضد نظيره الغيني على ملعب “الأمير مولاي عبدالله”، ونجح أسود الأطلس في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتُقام منافسات النسخة الحالية من البطولة في المغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى؛ المغرب، غانا، غينيا والكونغو، وجاء في المجموعة الثانية؛ مصر، مالي، الجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى منافسات الدور قبل النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في الرباط، فيما تُقام المواجهة الأخرى في طنجة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث مباشرة إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على بطاقة الصعود الرابعة.