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ضمن منافسات الجولة الأولى

موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير موعد مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباريات اليوم

وسيكون موعد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كالتالي؛ منتخب غانا الأولمبي ضد الكونغو عند الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، ويلعب منتخب مصر ضد النيجر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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وفي ختام مباريات اليوم بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، سيلعب منتخب مالي الأولمبي أمام نظيره الجابوني، عند الساعة الحادية عشرة مساء.

موعد مباريات اليوم بكأس الأمم الإفريقية
موعد مباريات اليوم – المصدر @caf_online_AR

كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالأمس، بمواجهة منتخب المغرب الأولمبي ضد نظيره الغيني على ملعب “الأمير مولاي عبدالله”، ونجح أسود الأطلس في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتُقام منافسات النسخة الحالية من البطولة في المغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى؛ المغرب، غانا، غينيا والكونغو، وجاء في المجموعة الثانية؛ مصر، مالي، الجابون والنيجر.

منتخب المغرب الأولمبي
لاعبو المغرب – المصدر @caf_online_AR

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى منافسات الدور قبل النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في الرباط، فيما تُقام المواجهة الأخرى في طنجة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث مباشرة إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على بطاقة الصعود الرابعة.

المنتخب المصري تحت 23 عاما
لاعبو منتخب مصر – المصدر @EFA

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