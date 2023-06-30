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موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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يترقب ملايين المستفيدين موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن بعد عيد الأضحى المبارك لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج وصدرت لهم نتائج الأهلية واكتملت طلباتهم.

نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن

وبحسب الجدولة الزمنية المعتمدة من البرنامج يتم نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن في موعدها المحدد وهو اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل، حيث تم إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم يوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، حيث تم تأجيل موعد حساب المواطن لمدة يوم واحد بسبب تصادف يوم الإيداع مع عطلة نهاية الأسبوع.

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توزيع الدعم

وفي وقت سابق ذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريال.

أرباب الأسر المستفيدين

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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