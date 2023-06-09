موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الذي يقام بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان في مدينة إسطنبول التركية.

وتنطلق المباراة غدًا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5/ 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد إنتر ميلان إلى النهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين.

مان سيتي بطلًا لـ كأس إنجلترا

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان نجح في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد السبت الماضي، وتُوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الألماني إيلكاي جوندوجان افتتح التسجيل لـ مان سيتي في الثانية الـ13 من تصويبة قوية، عجز الحارس الإسباني دايفيد دي خيا عن صدها.

وتعادل البرتغالي برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الـ33 لمصلحة فريق مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني، عاد جوندوجان للتألق وأضاف الهدف الثاني لـ مان سيتي في الدقيقة الـ52.

وحافظ مان سيتي على تفوقه ليفوز باللقب السابع في تاريخه.

وسجل جوندوجان، أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدفه بعد مرور 13 ثانية من بداية الشوط الأول ضد مانشستر يونايتد.

وتجاوز اللاعب الألماني رقم اللاعب الفرنسي لويس ساها الذي سجل الهدف الأسرع لفريق إيفرتون بعد مرور 25 ثانية أمام تشيلسي في نهائي البطولة في عام 2009، حيث نجح جوندوجان في تجاوز رقم ساها.