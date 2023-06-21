موقف إنساني لـ خالد الفيصل مع الحجاج أثناء الطواف والسعي

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كشف دخيل الله الحارثي مطوف الملوك والرؤساء وضيوف الدولة عن موقف إنساني قام به مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أثناء تأدية الحجاج للطواف والسعي.
وقال الحارثي في مقطع فيديو نشرته قناة “السعودية”، إنه كان في المسعى مع الأمير خالد الفيصل في الشوط السادس، وكان هناك بعض الحجاج الذين يريدون أن يمروا للوصول إلى المشربية حتى يتناولوا ماء زمزم، وحاول المرافقون مع الأمير خالد الفيصل أن يوقفوهم من أجل مروره.
وأضاف “لكن الأمير خالد الفيصل أصر على أن يقف حتى يمروا ويشربوا من ماء زمزم وهذا موقف إنساني كريم منه”.
يذكر أن دخيل الله الحارثي يعمل في هذه المهنة منذ عقود، حيث يقوم على خدمة وتطويف المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي من الملوك والرؤساء وضيوف الدولة.
موقف إنساني قام به سمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أثناء تأدية الحجاج للطواف والسعي. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/VgsbcxXYfm
— قناة السعودية (@saudiatv) June 21, 2023