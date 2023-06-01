موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا

تصدر الشاب الجزائري المدعو نذير، عناوين الصحف المحلية في بلجيكا، بعد نجاحه في إنقاذ سيدة بلجيكية مسنة من الغرق في نهر “لاميوز” الطويل الذي يتقاطع مع عدة دول أوروبية.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، تمكن الشاب الجزائري نذير الذي يعيش في بلجيكا من انتشال سيدة مسنّة كانت تغرق في نهر Meuse.

وبحسب الفيديو، قفز الشاب مباشرة وانتشلها من النهر وطلب الاتصال بالشرطة ثم بقي متمسكًا بها بكل قوة حتى لا تغرق في الماء.

وفي نهاية الفيديو، وصل رجال الإنقاذ البلجيكيون لمكان الحادث، حيث قفز أحدهم مرتديًا لباس الغوص الخاص لمساعدتهما على النجاة والخروج من النهر، ثم تم نقلهما إلى أقرب مستشفى، حيث أفاد الأطباء، بعد الفحص، أنهما بصحة جيدة وتجاوزا مرحلة الخطر، ووُصف عمل الشاب الجزائري بالبطولي.