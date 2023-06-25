موقف رياض محرز من الانتقال لدوري روشن

تُسيطر حالة من الغموض على موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عرض أهلاوي لمحرز

وأكدت تقارير أن رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، علمًا بأن عقده مستمر مع مانشستر سيتي حتى عام 2025.

رياض محرز غير متحمس

وتحدث الصحافي في موقع “ذا أثلتيك”، سام لي، عن موقف النجم الجزائري، قائلًا: “لا أعتقد أن رياض محرز أغلق باب انتقاله إلى دوري روشن السعودي بشكل كامل، ولكنه ليس متحمسًا”.

وأشار سام لي، خلال تصريحاته لـ”العربية”، إلى أن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل هو خيار أمام النجم الجزائري، ولكن سيسعده البقاء في صفوف مانشستر سيتي.

وأضاف: “ولا أعتقد أيضًا بأن مانشستر سيتي متحمس لرحيل رياض محرز، ولكن إذا كان هناك عرض مالي كبير، فإذا قدم نادٍ عرضًا بـ50 مليون مثلًا، فسيرى مسؤولو السيتي أن هذه صفقة جيدة جدًا للاعب عمره 32 عامًا”.

وتابع الصحافي في موقع “ذا أثلتيك”: “رياض محرز لا يسعى للرحيل، ومانشستر سيتي أيضًا لا يدفعه لاتخاذ هذا القرار، فربما أذا عُرض مبلغ ضخم سيوافق الطرفين، ولكن على الأرجح أنه سيبقى”.

واختتم سام لي تصريحاته بشأن محرز، قائلًا: “هو لم يرفض الانتقال إلى السعودية، إلا أن هذا الأمر ربما لن يحدث في القريب العاجل”.