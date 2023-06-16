Icon

منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية Icon ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام Icon روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر Icon إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان Icon أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان Icon نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد Icon 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة Icon نجم منتخب المغرب على رادار النصر Icon حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية Icon عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فاجأه بتقبيل رأسه

موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر عم رائد الفضاء، على القرني، عن سعادته الغامرة، بعد وصول ابن أخيه برفقة رواد الفضاء الثلاثة الآخرين إلى مطار الملك خالد الدولي برفقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة.

وقال عم القرني لرواد الفضاء: “نحن فخورون بكم وأنتم تاج رؤوسنا.. ربي يحفظكم إن شاء الله.. الله يعطيكم العافية”، فيما حرص على مصافحة وزير الاتصالات ففاجأه بمحاولة تقبيل رأسه قائلًا له: والله لأقبل راسك.

قد يهمّك أيضاً
حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء

حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء

فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف

فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف

ومن جانبه ابتسم السواحة من موقف عم رائد الفضاء علي القرني العفوي.

وصول ريانة وعلي القرني للرياض

وفي وقت سابق، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.

ووثقت “العربية” لقطات من وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة والقرني للمطار، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم