موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات

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عبر عم رائد الفضاء، على القرني، عن سعادته الغامرة، بعد وصول ابن أخيه برفقة رواد الفضاء الثلاثة الآخرين إلى مطار الملك خالد الدولي برفقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة.
وقال عم القرني لرواد الفضاء: “نحن فخورون بكم وأنتم تاج رؤوسنا.. ربي يحفظكم إن شاء الله.. الله يعطيكم العافية”، فيما حرص على مصافحة وزير الاتصالات ففاجأه بمحاولة تقبيل رأسه قائلًا له: والله لأقبل راسك.
ومن جانبه ابتسم السواحة من موقف عم رائد الفضاء علي القرني العفوي.
وفي وقت سابق، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.
ووثقت “العربية” لقطات من وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة والقرني للمطار، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.
فيديو | “أنتم فخر وتاج رؤوسنا”..
مشاعر عم رائد الفضاء علي القرني
لحظة استقبال رائدي الفضاء في مطار الملك خالد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/HmropWpnuW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023