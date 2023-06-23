موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال

قدمت إدارة نادي الهلال، عرضًا رسميًا لمدرب فولهام الإنجليزي، البرتغالي ماركو سيلفا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ماركو سيلفا يُفكر في العرض

وأشارت صحيفتا “ديلي ميل” و”ذا صن”، إلى أن ماركو سيلفا يُفكر في قبول عرض الهلال هذا الصيف، في ظل العرض المالي الكبير المقدم له.

وأكدت “ديلي ميل”، أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، في حالة التوصل لاتفاق معه، سيدفع الهلال هذا المبلغ.

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة abola البرتغالية، إلى أن الهلال يضع التعاقد مع ماركو سيلفا كهدف رئيسي له، مؤكدة أن وكيل أعمال مدرب فولهام، رفض التعليق على هذا العرض.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

الهلال يسعى لحسم الملف

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لفتح ملف اللاعبين الأجانب والصفقات المحلية، من أجل ضمان تواجدهم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

كما تطمح الإدارة في صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي.