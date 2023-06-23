Icon

عرض سعودي أمام هيرفينغ لوزانو Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنوا العشر من ذي الحجة فبها اجتماع أمهات العبادة Icon خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية Icon النصر والأهلي مهتمان بضم لوبوتكا Icon موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال Icon سان جيرمان يستقر على بديل مبابي Icon برشلونة يستهدف خطف هدف النصر Icon بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع Icon عرض الأهلي قد يُبعد بوسكيتس عن إنتر ميامي Icon الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدريب الفريق في الموسم الجديد

موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت إدارة نادي الهلال، عرضًا رسميًا لمدرب فولهام الإنجليزي، البرتغالي ماركو سيلفا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ماركو سيلفا يُفكر في العرض

وأشارت صحيفتا “ديلي ميل” و”ذا صن”، إلى أن ماركو سيلفا يُفكر في قبول عرض الهلال هذا الصيف، في ظل العرض المالي الكبير المقدم له.

قد يهمّك أيضاً
معالم بارزة في رحلة الحجاج إلى المدينة المنورة

معالم بارزة في رحلة الحجاج إلى المدينة المنورة

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا

وأكدت “ديلي ميل”، أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، في حالة التوصل لاتفاق معه، سيدفع الهلال هذا المبلغ.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر thesun

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة abola البرتغالية، إلى أن الهلال يضع التعاقد مع ماركو سيلفا كهدف رئيسي له، مؤكدة أن وكيل أعمال مدرب فولهام، رفض التعليق على هذا العرض.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر dailymail

الهلال يسعى لحسم الملف

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لفتح ملف اللاعبين الأجانب والصفقات المحلية، من أجل ضمان تواجدهم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

كما تطمح الإدارة في صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي.

كوليبالي
كوليبالي – المصدر besoccer

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم