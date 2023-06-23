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وضع يده على قلبه ظنًّا منه أنه النشيد الأمريكي

موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لموقف محرج أثناء عزف النشيد الوطني الهندي.

موقف محرج لجو بايدن

وفي التفاصيل، شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يضع يده على قلبه أثناء عزف النشيد الوطني للهند، ظنًّا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة.

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وأظهرت اللقطات بايدن ومودي يقفان جنبًا إلى جنب بينما بدأت الفرقة بالعزف. ورفع الرئيس الأمريكي يده اليمنى على صدره لحوالي 20 ثانية على أنغام النشيد الوطني الهندي “جانا جانا مانا” قبل أن ينزلها ببطء.

ويستضيف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يقوم بأول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في عام 2014.

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