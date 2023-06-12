موقف مسلي آل معمر من الترشح لرئاسة النصر

تترقب الجماهير موقف رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر من الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، وذلك بعد قرار حل مجالس إدارة الأندية الأربعة الكبار.

مسلي آل معمر يحسم موقفه

وكان مسلي آل معمر مترددًا بشأن الترشح لرئاسة النصر، إلا أنه قرر التقدم في الساعات الأخيرة من البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، وذلك وفقًا لمصادر بالنادي لـ”الشرق الأوسط”.

وسيتقدم مسلي آل معمر قبل الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، وهو الموعد المحدد من قبل وزارة الرياضة، ولم يبرز أي اسم مرشح للدخول في منافسة له، وذلك في ظل دعم الأعضاء الذهبيين، الأمير خالد بن فهد وعبدالله الشثري.

وجاءت أنباء ترشح مسلي آل معمر، في ظل حالة من غضب قطاع عريض من الجماهير، التي تُطالب برحيله، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أي بطولة خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي.

النصر بدوري روشن

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

وتطمح الجماهير في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، والاستعداد بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على البطولات.