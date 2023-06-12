مياه كاخوفكا تجرف عظام وجماجم جنود ألمان ماتوا قبل 80 عامًا

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جرفت مياه سد محطة كاخوفكا، الذي تم تدميره قبل 6 أيام في أوكرانيا، وتسبب بفيضان نهر دنيبر، جثث العساكر الألمان الذين ماتوا قبل 80 عامًا.
وفي التفاصيل، ظلت مياه نهر دنيبر تفيض وتمر على ضفتيه حتى وصلت لمقابر العساكر الألمان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية فجرفتها المياه.
وبحسب الفيديو المتداول، ظهرت عظام وجماجم الجنود الذين ماتوا قبل 80 عامًا.