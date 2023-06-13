Icon

إنقاذ حاج عراقي ثمانيني من جلطة حادة Icon الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة لضم أوباميانج Icon أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد Icon إقفال طرح برنامج الصكوك السعودية بمبلغ 2.505 مليار ريال Icon الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا Icon الصحة: خدمات التعافي من الإدمان تتم بخصوصية عالية Icon أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة Icon ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة Icon ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا Icon حجاج ماليزيا: مبادرة طريق مكة لفتة إيجابية من السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
أبرزها واتساب وفيسبوك

ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتنافس الشركات على جعل منتجاتها داعمة للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تزايد كثيرًا الحديث عنه في الأشهر الأخيرة، حيث ستؤدي هذه التكنولوجيا إلى تغيير طريقة العمل والتواصل والتفاعل من حولنا، وبات هذا الملف أولوية بالنسبة للشركات.

وأعلنت شركة ميتا وهي مالكة أكبر وأكثر تطبيقات الدردشة والتواصل استخداماً في العالم، أن أدواتها الأولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ستصل في الأشهر القليلة المقبلة إلى فيسبوك وانستغرام وواتساب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

جامعة الإمام محمد تعتمد الفصول الثلاثة وعودة جامعة الملك سعود للفصلين

جامعة الإمام محمد تعتمد الفصول الثلاثة وعودة جامعة الملك سعود للفصلين

إنجازات مذهلة لـ ميتا

وبحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، خلال اجتماع مع الموظفين منذ أيام، فإن شركته باتت في منتصف سباق الذكاء الاصطناعي، محققة اختراقات مذهلة في هذا المجال، ما سيمنحها الفرصة للاستفادة من هذه التكنولوجيا عبر دمجها في كل منتج من منتجاتها، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى استفادة مليارات الأشخاص من الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطرق لن يتمكن من فعلها منافسو الشركة.

ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا

وألمح زوكربيرغ إلى أن التغييرات الأولية ستشمل عائلة تطبيقات ميتا، إذ ستبدأ في واتساب وماسنجر من خلال روبوتات الدردشة، في حين أنها ستكون على هيئة أدوات لتعديل الصور على فيسبوك وانستغرام.

وبحسب سكاي نيوز فإن دخول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتطبيقات واتساب وفيسبوك وماسنجر وانستغرام، سيكون على مراحل وابتداءً من نهاية عام 2023، ليتطور الوضع في الأعوام اللاحقة عبر تقنيات أكثر حداثة.

تغير التطبيقات مستقبلًا

وستشهد تطبيقات انستغرام وفيسبوك في الأشهر القليلة المقبلة، طرح أدوات تتيح تعديل الصور بطريقة مبتكرة، حيث سيتعين على المستخدم فقط شرح ما يريد تعديله في الصورة، عبر بضع كلمات، ليقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بإجراء هذه التعديلات، إذ أن هذا التغيير هو عينة بسيطة من التغييرات التي ستحصل لاحقاً في التطبيقين المذكورين.

أما بالنسبة لتطبيق واتساب فإن التغيير الذي سيشهده هذا التطبيق مرتبط بما بات يعرف بـ المساعد الذكي، الذي سيصل إلى مرحلة يكون فيها قادراً على الرد، نيابة عن المستخدم في حال تم تكليفه بذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم