ميجان ماركل ستصبح صانعة المحتوى الأعلى أجرًا بالعالم

تسعى ميجان ماركل للبحث عن وظيفة جديدة بعدما تخلت عن مهامها الملكية في قصر باكنغهام، ويبدو أنها ستصبح صانعة المحتوى الأعلى أجرًا في العالم.

توقيع ميجان لصالح ديور

ويمكن أن تحصل الدوقة على 200 ألف جنيه إسترليني لكل منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا قبلت بالتوقيع لصالح دار الأزياء العالمية “ديور”.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أنه يمكن أن تنافس ميجان ماركل، حملة كيم كارداشيان الإعلانية لصالح العلامة التجارية دولتشي آند غابانا.

وجه جديد لديور

وقد تصبح ميجان ماركل واحدة من أكثر صناع المحتوى أجرًا في العالم، حيث ستتلقى 200 ألف جنيه إسترليني لكل منشور للترويج لـ “ديور”، كما توقع الخبراء، أن تصبح الوجه الجديد لدار الأزياء الفرنسية ديور.

قال خبير العلامة التجارية والثقافة، نيك إيدي، لـ “ديلي ميل”: إن ميجان يمكن أن تصبح واحدة من أكبر المؤثرين في العالم، ويمكن أن تجذب الملايين إذا أصبحت وجهًا إعلانيًّا جديدًا لـ Dior.

مصدر دخل جديد لميجان

وتحاول ميجان ماركل البحث عن مصدر دخل جديد لها بإعادة فتح مدونة قديمة لها عن الموضة والجمال كانت قد بدأتها في عام 2014 وتوقفت عنها بعد خطبتها من دوق ساسكس الأمير هاري.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن أن ميجان ماركل حصلت على موافقة رسمية لإعادة فتح المدونة التي خصصتها للحديث عن الرفاهية واللايف ستايل عام 2014، وأغلقتها بعد 4 أعوام. وتوقعت الصحيفة البريطانية أن ميجان ماركل ستستخدم مشكلاتها العائلية لتطوير المدونة بتقديم خدمة جديدة وهي “باب المشورة”.