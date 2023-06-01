ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة

قرر الزوجان الملكيان الأمير هاري وزوجته ميجان، الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات من شأنها مهاجمة العائلة المالكة البريطانية مرة أخرى.

وقف الهجوم العلني

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأنه سيمتنع هاري وميجان عن الظهور على شاشات نتفليكس أو إصدار كتب من شأنها مهاجمة العائلة المالكة البريطانية.

وقال مصدر مطلع للصحيفة البريطانية: “لقد انتهت تلك الفترة من حياة الزوجين، حيث لم يتبقَّ شيء آخر ليقولاه”. ويأتي القرار الصارم بوقف التصريحات والمقابلات التلفزيونية أو نشر الكتب تجنبًا لإلحاق المزيد من الألم لباقي أفراد الأسرة.

سبب التوقف عن هجوم

وانتقد الزوجان الملكيان، الملك تشارلز وزوجته كاميلا وويليام وكيت، عبر تصريحات تلفزيونية أو عبر كتاب “سبير”، خلال حملة هجوم منذ قرارهما بالتنحي عن مهامهم الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا.

ووقعت ميجان، البالغة من العمر 41 عامًا، عقدًا مع وكالة المواهب في هوليوود WME لاستكشاف مسار وظيفي جديد، بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية، ومن المحتمل أن الشركة ذات الخبرة الواسعة نصحتها بعدم مشاركة كل لحظة من حياتها وحياة هاري أمام شاشات التلفزيون.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض الزوجان لانتقادات بسبب مزاعمهم حول مطاردة سيارات “شبه كارثية” مع المصورين في نيويورك، بينما قلل شهود العيان والشرطة من شأن تصريحات هاري وميجان حول المطاردة.