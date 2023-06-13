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بعد تداول أنباء اقتراب الفرنسي كانتي بدلًا منه

ميدو: الاتحاد سيدفع ثمن رحيل طارق حامد عنه !

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
ميدو: الاتحاد سيدفع ثمن رحيل طارق حامد عنه !
المواطن - فريق التحرير

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أثار الإعلامي الرياضي المصري أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل وذلك بعد حديثه عن احتمالية رحيل مواطنه طارق حامد عن صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض الأنباء المتداولة أشارت إلى تفكير العميد في الاستغناء عن خدمات حامد مقابل ضم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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صفقة طارق حامد

وعلق ميدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “طارق حامد أفضل من كانتي، رحيل طارق عن الاتحاد سيدفع ثمنه الفريق في الموسم المقبل، تذكروا كلامي جيدًا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بأنه رغم الانتقادات التي وُجهت لصفقة انضمام طارق، لكنه كان أهم لاعب في الفريق”.

من جهة أخرى يسعى الاتحاد لحسم صفقة كانتي خلال الأسبوع الحالي، حيث كشف الصحفي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” أن الاتحاد أغرى اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية بعقد مدته 4 سنوات وراتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي.

طارق حامد لاعب الاتحاد

تعليق ديشان

وفي وقت سابق، علق المدرب ديديه ديشان المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على اقتراب كانتي، من الانضمام لنادي الاتحاد.

وتحدث المدرب الفرنسي قائلًا لـ شبكة RMC Sport الفرنسية: ” كانتي لديه كامل الحرية في تحديد مصيره ووجهته المقبلة، يمكنني أن أعطيه رأيي بخصوص أمر ما ولكن في النهاية القرار متروك له لكي يقرر ما يريد”.

وأضاف ديشان: ” لن أعطيكم إجابتي حول الوجهة المقبلة لكانتي، هو له الحق في أن يحدد ويقرر ماذا سيفعل”.

ويلعب النجم الفرنسي صاحب الـ 32 عامًا في صفوف فريق تشيلسي منذ عام 2016 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

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  • فهد خالد

    يارجال ابركها من ساعه رحيله ولاهو افضل من كانتي فرق كبير لكن لأنه بلدياتك تعزز له

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