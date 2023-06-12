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بإضافة أهم خدمات الشحن الرئيسية

ميرسك توسع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
ميرسك توسع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” اليوم الاثنين، عن قيام شركة “Maersk” بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في السعودية، من خلال إضافة أهم خدمات الشحن الرئيسية لها والتي تربط ميناء جدة الإسلامي بثلاث قارات كبرى هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وخدمة المستثمرين، وتمكينهم من النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، وتحويل السعودية إلى وجهة رائدة للاستثمارات في العالم.

وأضافت شركة “Maersk” خدمتي شحن ملاحيتين جديدتين: “AE12″، و”AE7” إلى ميناء جدة الإسلامي باعتباره ميناءً محورياً ورئيسياً لهذه الخدمات الجديدة؛ واستكمالاً لتطوير أعمال ربط الخطوط الملاحية العالمية بموانئ السعودية، مما يُعظم الدور الحيوي للقطاع البحري بالسعودية.

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خدمات شحن جديدة

وتعمل خدمة الشحن الجديدة “AE7” التي انطلقت في مطلع شهر يونيو 2023م على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 15 ميناءً عالميًّا، هي: نينغبو تشوشان، وشنغهاي، ونانشا، ويانتيان في الصين، وتانجونج بيليباس بماليزيا، وكولومبو بسريلانكا، وطنجة المغربي، وفيليكسستو بالمملكة المتحدة، وهامبورغ الألماني، وأنتويرب البلجيكي، ولندن جيتواي، ولوهافر الفرنسي، وصلالة العُماني، وخليفة بأبوظبي، وجبل علي بدبي، وذلك بعدد 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.

فيما تربط خدمة “AE12” ميناء جدة الإسلامي بـ 13 ميناءً عالمياً، تشمل موانئ جنوب أوروبا، وأفريقيا، وشرق آسيا بعدد 12 سفينة أيضاً، تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف حاوية.

نقلة نوعية

وتشكل الخدمات الجديدة نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الأداء اللوجستي وربط الخطوط وخدمات الشحن العالمية بالسعودية، في مسيرة النقل البحري، تسهم في تعزيز مستوى التنافسية لميناء جدة الإسلامي، تأكيداً لما حققته السعودية من تسجيل أعلى تقدّم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفق تقرير UNCTAD في الربع الأخير من العام 2022 لتصل إلى 71.33 نقطة، للوصول إلى مستهدفها في رفع تصنيف السعودية بالمؤشر إلى 80 نقطة بحلول عام 2030.

مبادرات موانئ

ويعزز ذلك من نجاح المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي “Maersk” وشريكها الوطني شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ومؤشر الأداء اللوجستي، واتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

 

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