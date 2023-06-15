ميسي: تحقيقي مونديال 2022 كان سببًا في بقائي مع منتخب الأرجنتين

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب استمراره مع منتخب بلاده بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتحدث النجم الأرجنتيني بعد مباراة أستراليا الودية قائلًا لـ شبكة Espn: “لقد استمتعت بالمونديال الأخير، بطريقة غير مسبوقة ولكي أكون صادقًا لو لم أفز بكأس العالم لم أكن استمر مع المنتخب الوطني”.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: “أنا مستمتع بكل لحظة مع منتخب بلادي، ورسالتي لكل لاعب جديد في المنتخب هو الاستمتاع بكل لحظة مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “من الصعب التكهن بنتيجة ما يحدث في مونديال 2026، خاصة أن آخر عامين لم يكونا في أفضل حال بالنسبة لي”.

جدير بالذكر أن ميسي كان ألمح إلى أنه لن يشارك في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين حيث سيتابع البطولة كمتفرج.