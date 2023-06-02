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متمنيًا عودته إلى برشلونة

ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز على أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم الجديد خلال الأسبوع المقبل.

ميسي يحسم مستقبله

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم وجهته المقبلة، حيث يرغب برشلونة في استعادته، بجانب تلقيه عرضًا ضخمًا من الهلال.

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وقال تشافي خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “ميسي؟ لا أرى الأمور أكثر تعقيدًا الآن مما كانت عليه قبل أسبوع، الأبواب مفتوحة أمام البرغوث، وأعلم أنه سيساعدنا”.

وواصل مدرب برشلونة تصريحاته بشأن النجم الأرجنتيني، قائلًا: “ميسي لديه الكثير من الاحترام تجاه باريس، وسيقرر مصيره الأسبوع المقبل، وأخبروني هنا في برشلونة أن كل شيء تحت السيطرة”.

ليونيل ميسي

الوضع الاقتصادي لبرشلونة

وبشأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة، علق تشافي، قائلًا “يبذل النادي جهدًا هائلًا لاستعادة القدرة التنافسية. وفي هذا العام نحن في نفس الظروف التي كنا فيها العام الماضي، أو ربما قد تكون أسوأ”.

تشافي
تشافي – المصدر @FCBarcelona

وتابع: “نحتاج 6 صفقات إذا أردنا التنافس على لقب دوري الأبطال، سنرى ما يمكننا فعله، كلهم يريدون القدوم لبرشلونة، لم أر أي لاعب يقول لنا لا ويفضل الذهاب لفريق آخر، تحدثت مع الكثير من اللاعبين، بمجرد التواصل معهم أو مقابلتهم، كانوا يقولون (كم هو رائع اللعب مع برشلونة)”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “قد لا نكون قادرين على التعاقد بما نرغب فيه، هذا هو الواقع، يطالب الجماهير بالليغا ودوري أبطال أوروبا، ولكننا لسنا على نفس المستوى مع أندية أخرى، ليس لدينا نفس المستوى الاقتصادي لمانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس”.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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