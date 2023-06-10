ميسي يتعرض لموقف محرج في مطار بكين

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واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاكل في جواز السفر عند وصوله الصين، السبت، لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه في مقطع فيديو متداول على موقع تويتر ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار، وواجه مشكلة في جواز السفر لكن لم يتم معرفتها حتى الآن، ومع ذلك فأثناء دخوله الصين تم إيقافه حتى حل المشكلة.
وقد تلقى النجم الأرجنتيني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال في مطار بكين، السبت، بعد وصوله بطائرة خاصة.
وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا على أرضية استاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع إلى 68 ألف متفرّج.
وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي بدلاً من عرض سعودي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة لفريقه السابق برشلونة.