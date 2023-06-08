Icon

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك Icon مايك بنس يشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب بأول خطاب انتخابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
انضم رسميًّا لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي

ميسي يكشف سبب رفض عودته إلى برشلونة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
ميسي يكشف سبب رفض عودته إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، أسباب عدم انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات لـ صحيفة Sport الإسبانية: “بالفعل أردت العودة إلى برشلونة، لم أكن متحمسًا للبقاء في باريس سان جيرمان؛ لأنني لم أشعر بالمتعة في تلك السنتين”.

قد يهمّك أيضاً
التسهيلات السعودية تحقق حلم الباكستانيين بأداء الحج

التسهيلات السعودية تحقق حلم الباكستانيين بأداء الحج

وصول أولى رحلات حجاج المغرب ضمن مبادرة طريق مكة

وصول أولى رحلات حجاج المغرب ضمن مبادرة طريق مكة

عودة ليونيل ميسي

وتابع اللاعب الأرجنتيني: “تحدثت بالفعل مع خوان لابورتا رئيس برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز وكنت أريد العودة لكنني شعرت أنه ربما تُرفض عودتي للنادي ففضلت الانتقال إلى تجربة مختلفة مع كثير من الهدوء، لقد حققت كل أحلامي ألا وهي الفوز بكل البطولات ثم الفوز بكأس العالم، لهذا كان هذا سبب قراري بالانتقال لصفوف إنتر ميامي”.

وأضاف: “سمعت أن رابطة الدوري الإسباني كانت قررت عودتي لكن كان هناك مشاكل مثل تخفيض الراتب أو توريط برشلونة في قضية ما مثلما كان يحدث وقت وجودي لهذا عدم العودة لبرشلونة كان القرار الأفضل لي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم