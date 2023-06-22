ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

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وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، نصيحة لنجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي بشأن مستقبله.
وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.
وكشفت شبكة “ديفنسا سنترال”، كواليس الحوار الذي دار بين الثنائي، وجاء كالتالي: ميسي قال لمبابي: أفضل أن تذهب إلى برشلونة، لكن إذا كنت تريد الذهاب إلى مدريد.. افعل ذلك، أنت تستحق مشروعًا حقيقيًا وفائزًا”.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن هذه كانت كلمات ميسي الأخيرة لكيليان مبابي قبل أن يغادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وينضم إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.
وجاء في ختام تقرير “ديفنسا سنترال”: “هذا الموقف وصل إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والذي كان متفاجئًا من نصيحة ميسي لمبابي بالانتقال إلى صفوف المرينغي على الفور”.
وكان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يُقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُعد من أبرز المرشحين للانضمام للمرينغي.