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بعد إعلان النادي الأمريكي التعاقد معه

ميسي ينضم رسميًّا إلى إنتر ميامي الأمريكي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
ميسي ينضم رسميًّا إلى إنتر ميامي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان اسم النجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الأرجنتيني حسم مصيره بالانضمام إلى الدوري الأمريكي.

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ونشر نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام النجم الأرجنتيني له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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