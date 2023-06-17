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بعد رحيله إلى الدوري الأمريكي

ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة
المواطن - فريق التحرير

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يُنافس نجم باريس سان جيرمان السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على آخر جائزة أوروبية قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي من بوابة نادي إنتر ميامي.

ميسي يُنافس على أفضل هدف

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم السبت، عن أفضل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022\ 2023، وجاء في المقدمة هدف ميسي في شباك فريق بنفيكا البرتغالي.

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وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال للهلال، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قبل أن يُقرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر nytimes

الأهداف المرشحة للأفضل

وتتضمن الأهداف المرشحة للأفضل في دوري أبطال أوروبا، هدفين لنجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في مرمى يوفنتوس، وهدفاً لنجم فريق مانشستر سيتي، لالنرويجي إيرلينج هالاند أمام بوروسيا دورتموند.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

وجاءت الأهداف الأخرى المتنافسة، كالتالي؛ كريم أديمي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في مرمى تشيلسي، ورودريجو هرنانديز “رودري” لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونيخ.

كما يُنافس هدف نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين ضد ريال مدريد، ونجم المرينغي، البرازيلي فينيسيوس في شباك السيتي، والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا في مرمى مكابي حيفا، وهدف نجم ليفربول، الأوروغواياني داروين نونييز أمام ريال مدريد.

كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

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