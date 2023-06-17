ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة

يُنافس نجم باريس سان جيرمان السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على آخر جائزة أوروبية قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي من بوابة نادي إنتر ميامي.

ميسي يُنافس على أفضل هدف

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم السبت، عن أفضل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022\ 2023، وجاء في المقدمة هدف ميسي في شباك فريق بنفيكا البرتغالي.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال للهلال، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قبل أن يُقرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي.

الأهداف المرشحة للأفضل

وتتضمن الأهداف المرشحة للأفضل في دوري أبطال أوروبا، هدفين لنجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في مرمى يوفنتوس، وهدفاً لنجم فريق مانشستر سيتي، لالنرويجي إيرلينج هالاند أمام بوروسيا دورتموند.

وجاءت الأهداف الأخرى المتنافسة، كالتالي؛ كريم أديمي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في مرمى تشيلسي، ورودريجو هرنانديز “رودري” لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونيخ.

كما يُنافس هدف نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين ضد ريال مدريد، ونجم المرينغي، البرازيلي فينيسيوس في شباك السيتي، والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا في مرمى مكابي حيفا، وهدف نجم ليفربول، الأوروغواياني داروين نونييز أمام ريال مدريد.