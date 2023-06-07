Icon

هيئة المحامين تحيل عددًا من منتحلي المهنة إلى النيابة Icon العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استمتعت بلحظاتها الحلوة

نائبة القنصل الفرنسي تزور سيتي ووك وتحضر فعالياتها الخيالية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
نائبة القنصل الفرنسي تزور سيتي ووك وتحضر فعالياتها الخيالية
المواطن - فريق التحرير

زارت نائبة القنصل الفرنسي Marlene Firion منطقة سيتي ووك، وحضرت فعالياتها الخيالية ولحظاتها الحلوة، حسبما أعلن تقويم فعاليات جدة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر.

جولة لنائبة القنصل

وبين مقطع الفيديو الذي نشره تقويم جدة لقطات للزيارة، وسط استمتاع نائبة القنصل الفرنسي بالفعاليات الخيالية.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء

أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء

جوندوجان يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جوندوجان يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فعاليات جدة

وكان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، قد أعلن عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية العام، ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار “مع بعض طول السنة”.

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023 سيستمر طوال السنة، حيث يأتي بشكل مختلف امتدادًا ومواكبة لرؤية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محليًّا وعالميًّا (داخل المملكة وخارجها).

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم