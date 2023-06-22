وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026 الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444 معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي نيوكاسل يقترب من حسم صفقة تونالي
وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.
وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس.
وباشرت إدارة التعليم والجهات المختصة في المنطقة الشرقية التحقيق في الحادثة للعمل على اعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه إلى نائب أمير المنطقة الشرقية.