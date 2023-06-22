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لمحاسبة المتسببين فيها

نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف
المواطن - واس

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وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.

تحقيق لمعرفة الأسباب

وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس.

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وباشرت إدارة التعليم والجهات المختصة في المنطقة الشرقية التحقيق في الحادثة للعمل على اعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه إلى نائب أمير المنطقة الشرقية.

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