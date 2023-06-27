نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة

نسك الحاج في مشعر مزدلفة مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية في مسجد نمرة اليوم ، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .
إثر ذلك أدى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة .