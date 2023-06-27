نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة

استقبل ‏صاحب السمو الملكي الأمير ‎بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية في مسجد نمرة اليوم ، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .

إثر ذلك أدى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة .