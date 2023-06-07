نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لدى وصوله الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بوزير الخارجية الأمريكي، الذي يزور المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.