نابولي يُعيد رودي جارسيا إلى إيطاليا بعد غياب 7 سنوات

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، أمس الخميس، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.
وكانت آخر مرة تولى فيها جارسيا تدريب فريق إيطالي كانت نادي روما من عام 2013 إلى عام 2016.
وأعاد فريق الجنوب الإيطالي، جارسيا إلى الدوري الإيطالي بعد غياب دام 7 سنوات، حيث واصل روما التألق مع جارسيا، وأنهى الموسم الثاني في الوصافة أيضًا، قبل أن يرحل في منتصف الموسم الثالث، ويأمل في تحقيق إنجازات أفضل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي.
وكان المدرب جارسيا رحل عن تدريب نادي النصر في شهر إبريل الماضي، بعد خلاف مع مجلس الإدارة السابق برئاسة مسلي آل معمر.
وسبق لـ جارسيا تدريب العديد من الأندية مثل ليون الفرنسي ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي ونادي النصر.
وقدم نابولي موسمًا استثنائيًّا مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي، وقاده لحصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عامًا، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق الجنوبي.
ورحل العديد من النجوم عن الفريق الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي مقدمتهم؛ إنسيني، ميرتينز، كاليدو كوليبالي وفابيان رويز، إلا أن الأداء مع سباليتي كان مميزًا، ولم يتأثر بغيابهم عن التشكيل الأساسي.
وخطف العديد من اللاعبين الأنظار تحت قيادة سباليتي، وأبرزهم؛ كفاراتسخيليا وكيم مين جاي، بجانب فيكتور أوسيمين الذي جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، وحصد لقب الهداف.