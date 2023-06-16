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آخر فريق إيطالي دربه كان روما من 2013 إلى 2016

نابولي يُعيد رودي جارسيا إلى إيطاليا بعد غياب 7 سنوات

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
نابولي يُعيد رودي جارسيا إلى إيطاليا بعد غياب 7 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، أمس الخميس، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وكانت آخر مرة تولى فيها جارسيا تدريب فريق إيطالي كانت نادي روما من عام 2013 إلى عام 2016.

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شكل روما مع جارسيا

وأعاد فريق الجنوب الإيطالي، جارسيا إلى الدوري الإيطالي بعد غياب دام 7 سنوات، حيث واصل روما التألق مع جارسيا، وأنهى الموسم الثاني في الوصافة أيضًا، قبل أن يرحل في منتصف الموسم الثالث، ويأمل في تحقيق إنجازات أفضل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي.

وكان المدرب جارسيا رحل عن تدريب نادي النصر في شهر إبريل الماضي، بعد خلاف مع مجلس الإدارة السابق برئاسة مسلي آل معمر.

وسبق لـ جارسيا تدريب العديد من الأندية مثل ليون الفرنسي ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي ونادي النصر.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

موسم كان استثانيًا لـ نابولي

وقدم نابولي موسمًا استثنائيًّا مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي، وقاده لحصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عامًا، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق الجنوبي.

ورحل العديد من النجوم عن الفريق الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي مقدمتهم؛ إنسيني، ميرتينز، كاليدو كوليبالي وفابيان رويز، إلا أن الأداء مع سباليتي كان مميزًا، ولم يتأثر بغيابهم عن التشكيل الأساسي.

وخطف العديد من اللاعبين الأنظار تحت قيادة سباليتي، وأبرزهم؛ كفاراتسخيليا وكيم مين جاي، بجانب فيكتور أوسيمين الذي جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، وحصد لقب الهداف.

 

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