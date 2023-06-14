نادك تقدم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى السوق المالية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه قد تم تعيين شركة “الرياض المالية” مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

وتابع البيان أن شركة الرياض المالية ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.