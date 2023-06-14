وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه قد تم تعيين شركة “الرياض المالية” مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.
وتابع البيان أن شركة الرياض المالية ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.
القبض على مروجي الإمفيتامين بالجوف والطائف متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن مستغلو الرواسب في مكة والمدينة بقبضة الأمن فرص تدريب ووظائف بهيئة التخصصات الصحية نادك تقدم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى السوق المالية السعودية الـ 16 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية لقطات لجريان السيول غرب بيشة رئيس ديوان المظالم: نظام المعاملات المدنية يعزز كفاءة تسوية المنازعات إنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود بميناء ينبع بـ 2 مليار ريال عمومية “شمس” توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.50 ريال
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه قد تم تعيين شركة “الرياض المالية” مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.
وتابع البيان أن شركة الرياض المالية ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.