ناديان سعوديان يفاوضان مارسيلو غالاردو

يحظى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، باهتمام أكثر من ناد سعودي، للتعاقد معه قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

التفاوض مع مارسيلو غالاردو

وأكد الصحافي الرياضي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ناديين في دوري روشن السعودي مهتمان بالتعاقد مع المدرب مارسيلو غالاردو، وتواصلا مع وكيل أعماله.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة كونور، وتساءلت عن هوية الناديين، وطالبوه بالكشف عنهما، وتمنوا أن يُدرب في دوري روشن السعودي، نظرًا لخبراته الكبيرة.

وكان نادي النصر قد سبق ودخل في مفاوضات مع مارسيلو غالاردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، إلا أنه رفض تولى المهمة في منتصف الموسم.

كما ارتبط اسم مارسيلو غالاردو في فترة سابقة، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، خاصة أنه تولى مهمة تدريب فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض.

موعد انطلاق الموسم

وكانت لجنة المسابقات قد حددت، يوم 11 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري روشن السعودي، في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

وتطمح أندية دوري روشن السعودي في التعاقد مع مدربين عالميين، وضم لاعبين على مستوى عال، من أجل الظهور بشكل مميز في الموسم المقبل، والمنافسة على جميع البطولات.