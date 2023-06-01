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بعد تتويجه بدوري روشن

نادي الاتحاد يُعادل رقم الهلال

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
نادي الاتحاد يُعادل رقم الهلال
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، والذي شهد تتويجه باللقب.

تألق نادي الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الطائي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بهدفين دون رد.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 72 نقطة، وهو أعلى رقم لفريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، بالمناصفة مع الهلال الذي حققه في موسم 2019\ 2020.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

وتألق الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 22 مرة، ليكون الأكثر تحقيقًا للانتصار، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، وسجل 60 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

كما توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بجائزة هداف دوري روشن السعودي برصيد 21 هدفًا، متفوقًا على نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ20 هدفًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

المشاركة بمونديال الأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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