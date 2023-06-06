نادٍ إيطالي ينافس الاتحاد والنصر على ضم راموس

كشفت تقارير صحفية أن أحد الأندية الإيطالية يرغب في التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق قبل ناديي الاتحاد والنصر.

وقالت صحيفة AS الرومانية إن فريق ميلان يرغب وبقوة في التعاقد مع المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا وذلك لتعويض اعتزال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

المتنافسان على ضم راموس

كما أن روما الإيطالي سينافس مواطنه ميلان لضم المدافع الإسباني بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حيث سبق للثنائي أن عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى عام 2013.

وكان نادي الاتحاد فكّر في ضم المدافع الإسباني المخضرم للعب بجوار المصري أحمد حجازي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن راموس سبق له اللعب في صفوف إشبيلية الإسباني خلال الفترة من 2004 إلى 2005، كما سبق له اللعب مع ريال مدريد خلال الفترة من 2005 حتى عام 2021.