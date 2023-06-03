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شهادات مروعة من الناجين

ناريندرا مودي يزور موقع أسوأ حادث قطارات بالهند

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
ناريندرا مودي يزور موقع أسوأ حادث قطارات بالهند
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موقع الحادث المروع للقطارات، اليوم السبت، بعدما أسفر عن سقوط حوالي 300 قتيل وإصابة أكثر من 1100.

أسوأ حادث قطارات

وسافر رئيس الحكومة الهندية، إلى موقع أسوأ حوادث السكك الحديدية في تاريخ البلاد، لتقديم تعازيه لأهالي الضحايا، الذين قضوا في حادث تحطم ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الهندية أمس الجمعة.

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وأصبحت مشاهد حادث الثلاثة قطارات المروع الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل في مدينة بالاسور وفي جميع أنحاء الهند، والتي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وسط تجدد الدعوات للسلطات لمواجهة مشكلات السلامة في نظام السكك الحديدية الذي ينقل أكثر من 13 مليون مسافر يوميًا.

سبب الحادث

أوضح مدير محطة قطار في ولاية أوديشا، أن عطلًا في الإشارة يمكن أن يحدث إما بسبب عطل فني أو خطأ بشري، حيث غالبًا ما يتم التعامل مع إشارات المرور من قبل الأفراد في كل محطة.

وقال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو، للصحفيين، إنه تم إصدار أوامر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في التصادم لمعرفة سبب التحطم، بحسب “سي إن إن”.

معاقبة المسؤول

من جهته، قال رئيس الحكومة الهندية إن هذا الحادث خطير للغاية بالنسبة للحكومة، وأن كل من تثبت إدانته سيعاقب بشدة، مضيفًا أن الحكومة “لن تمرر هذا الحادث بدون عقاب الجاني”.

وسارع رجال الإنقاذ، اليوم السبت، لانتشال الجثث من بين حطام القطارات. وقال المسؤولون إنه يُشتبه في أن عدد القتلى سيرتفع أكثر، حيث يُعتقد أن العديد من الركاب محاصرين تحت عربات القطار.

مشاهد مروعة

وأظهرت لقطات فيديو وصور من موقع الحادث مشاهد من الفوضى. وشوهدت عشرات الجثث ملقاة بجوار عربات القطار مشوهة بينما وقف ضباط شرطة وناجون في مكان قريب.

قال أحد الركاب الناجين من الحادث، أنشومان بوروهي، لشبكة CNN إنه شعر بـ “اهتزاز هائل قبل أن يتوقف القطار، وعندما فتح الباب، تمكن من رؤية عربته منفصلة عن باقي القطار بعيدًا عن القضبان داخل حفرة”.

صرخات في كل مكان

وأضاف: “بينما كنا نهرب من موقع الحادث، كانت صرخات المصابين تلاحقنا، ومعظم الناس ملطخون بالدماء”.

قال روهيت راج، الناجي البالغ من العمر 19 عامًا، لشبكة CNN: “كنت نائمًا عندما سمعت فجأة صوت انفجار قوي. كان هناك دخان في كل مكان، لم نتمكن من رؤية المصابين كان الجميع يصرخون، وكان الجميع في حالة صدمة”.

من جهته، صرح ناريندرا سينغ بونديلا، المفتش العام للعمليات في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRP)، إن الفرق أنقذت ركابًا عُثر عليهم أحياء في الموقع، لكن العديد من الجثث لا تزال محاصرة تحت العربات التي خرجت عن مسارها بالحادث.

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