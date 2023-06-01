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توجد 800 حالة بعضها غير مفسر

ناسا تدعو لجمع بيانات أفضل عن الأجسام الطائرة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
ناسا تدعو لجمع بيانات أفضل عن الأجسام الطائرة
المواطن - فريق التحرير

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عقدت ناسا أولى اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة (يوفو)،أمس الأربعاء، لبحث وتفسير الأحداث غير المفسرة التي استحوذت على خيال الجمهور.

وعقدت اللجنة المكونة من 16 عضوًا، والتي تم تشكيلها العام الماضي من كبار الخبراء من المجالات العلمية التي تتراوح من الفيزياء إلى علم الأحياء الفلكي، جلسة لمدة أربع ساعات للنقاش بشأن النتائج الأولية، قبل إصدار تقرير متوقع في وقت لاحق من هذا الصيف.

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800 حالة

ومن جانبه، أفاد مسؤول أمريكي بأن وزارة الدفاع تدرس أكثر من 800 حالة من السنوات الـ 27 الماضية، لكن لا تزال 2 إلى 5% فقط من هذه الحوادث تعتبر “غير مبررة حقًا”، بحسب الصحيفة.

وترى الصحيفة أن الناس ستظل مهتمة بـ”الكائنات الفضائية”، لكن هذه الحوادث غير المفسرة ليست زيارات من خارج كوكب الأرض، وهي في الغالب من فعل طائرات بدون طيار ومناطيد، حسب “نيويورك تايمز”.

تحسين جمع البيانات

وقال رئيس اللجنة وعالم الفيزياء الفلكية، ديفيد سبيرجيل، “نحن بحاجة إلى بيانات عالية الجودة، فالبيانات الحالية وتقارير شهود العيان وحدها ليست كافية لتقديم دليل قاطع حول طبيعة وأصل كل حدث”.

وأكد الخبراء “مرارًا وتكرارًا” أن البيانات التي تم جمعها من جميع الحوادث غير المفسرة تقريبًا كانت “منخفضة الجودة”، وبالتالي كان من الصعب الوصول إلى أي استنتاجات حول العديد من الحوادث، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”.

ومن المقرر أن تصدر وكالة ناسا تقريرًا عن فرقة العمل التابعة لها بحلول نهاية يوليو، تقدم من خلاله توصيات للحكومة، لكن يبدو أن تحسين جمع البيانات لحل الظواهر الغامضة بسرعة “سيستغرق وقتًا”.

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