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تصوير فائق السرعة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض فما سببها؟

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض فما سببها؟
المواطن - فريق التحرير

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ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض ما تسبب في حالة من الجدل عالميًا بشأن تلك المقاطع.

ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض

وأظهرت الفيديوهات تصويرًا فائق السرعة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2021، وتقدم نمط الانتشار الذي اتخذه الكربون فوق كل قارة خلال الأشهر الـ12 من العام ذاته.

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وتُظهر المقاطع الوقود الأحفوري باللون البرتقالي، بينما تظهر الكتل الحيوية المحترقة باللون الأحمر، والنظم البيئية الأرضية باللون الأخضر، وتم تظليل المحيط باللون الأزرق.

وتُظهر النقاط الزرقاء المناطق التي يتم فيها امتصاص الكربون من خلال مياه المحيط، وتمثل النقاط الخضراء المناطق التي تقوم فيها النباتات بامتصاص الكربون على اليابسة.

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انبعاثات مميزة

وبالتركيز على كل قارة، لاحظت ناسا بعض المظاهر المثيرة للاهتمام في انبعاثات كل منطقة.

ويظهر الفيديو الأول قارتي أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. ففي الولايات المتحدة، تم اعتبار الشمال الشرقي -من واشنطن العاصمة إلى بوسطن- “نقطة ساخنة رئيسة للتلوث”.

ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض تظهر غابات الأمازون كنقاط خضراء، حيث تمتص الأشجار غاز ثاني أكسيد الكربون خلال ساعات النهار وذلك خلال عملية البناء الضوئي. غير أن هذه النباتات تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الليل في أثناء عملية التنفس، مما يؤدي إلى تراكم الكربون فوق القارة، كما يذكر تقرير وكالة “ناسا”.

وفي الفيديو الثاني -الذي يركز على الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا- تظهر أوروبا، كما تم رصد انبعاثات ملحوظة وسط أفريقيا ناتجة عن المناطق الخضراء.

وبالنظر إلى الفيديو الأخير، الذي يخص قارتي آسيا وأستراليا، فقد تم الإبلاغ عن “نقص نسبي في انبعاثات الوقود الأحفوري” فوق أستراليا.

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