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خليط من الأدوية ومواد خطرة لتدمير العقل

نتائج صادمة لتحليل المخدرات في مختبرات الداخلية

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
نتائج صادمة لتحليل المخدرات في مختبرات الداخلية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي صلاح الغيدان، نتائج صادمة عند تحليل المخدرات المصادرة من المروجين، مشيرًا إلى أنها احتوت على خليط من الأدوية والمواد الخطرة المخدرة وهدفها الأساسي تدمير العقل.

واستعرض الغيدان من داخل مختبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نتيجة تحليل أنواع المخدرات التي تمت مصادرتها من المروجين، موجهًا الشكر والتقدير لجهود وزارة الداخلية على حربها على المخدرات.

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ولفت الإعلامي الغيدان إلى أنه بالتزامن مع الحرب على المخدرات والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أصر على قطع دائرة المروجين، اليوم هو بداخل مختبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أنه يحوي كفاءات وطنية مؤهلة لتحليل دقيق وعلمي، وحسب نتائج الأجهزة في المختبرات تثبت أن المواد المضبوطة هي مواد مخدرة، إلا أن الذي اكتشف بداخله كان أدهى من ذلك.

وأردف: خلائط مع هذه الأنواع المخدرة الهدف الأساسي أنها تتلف عقلك، ليس الهدف من المخدرات الكسب المالي فقط.

أنواع المخدرات ومحتوياتها

وأكمل: هناك 4 مواد طبيعية تعد مصادر أساسية للمخدرات، وهي: نبات الخشخاش حيث يخرج منه الأفيون، والهروين، والمورفين، فضلًا عن نبات الكوك حيث يخرج منه الكوكايين، بالإضافة إلى نبات الحشيش، ونبات القات، أما الصناعية التي يخرج منها الإمفيتامين والميثإمفيتامين –الشبو-، حيث أضيفا لأخطر أنواع المخدرات وهما الهروين والكوكايين.

وكشف أن مادة الامفيتامين، تحتوي على المادة الفعالة في الأقراص بالإضافة إلي 6-7 مواد إضافية، مشيرًا إلى أن المصنع ليس لديه مشكلة في إضافة دواء كحة على دواء حرارة على دواء سعال، ونخلطهم جميعًا في الأقراص، الهدف عنده زيادة الوزن للكسب المادي، وكذلك زيادة الفعل التدميري المؤثر للمادة المخدرة.

أضرار المخدرات

وأوضح الإعلامي الغيدان أن مادة الميثإمفيتامين –الشبو- فيها زيادة لمادة المثيل، فضلًا عن تغيير في الشكل الكيمائي للمادة، لكن أصبحت المادة المؤثرة أضعاف مادة الإمفيتاين المشتقة منها، والمحتويات المستخرجة مثل الهروين والمورفين المستخرجة من نبات الخشخاش لها تأثيرات كثيرة تسبب في البداية إدمان نفسي، وجسدي، والتهابات متكررة تحت الجلد، وانخفاض شديد في معدل ضربات القلب، ومعدلات الوفاة، وضعف دمور بالجسم، فضلًا عن تعزيز الميول الانتحارية.

واستطرد: الحشيش له أضرار كثيرة منها يسبب القلق والاكتئاب، وزيادة سرعة ضربات القلب، أو التعرض للنوبات القلبية، ضعف التركيز، والاستجابة للمؤثرات الخارجية، الهلاوس السمعية، والبصرية، اضطراب وعدم القدرة على تحديد الزمان والمكان، فضلًا عن الضعف الجنسي وتشوه الأجنة.

أما عن أخطار الميإمفيتامين –الشبو-، حيث يصنع من الميث، الكريستال، سبيد، والثلج، معددًا أضراره: يسبب مرض الفصام، ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب، فقدان الشهية، وفرط الحركة، اضطرابات النوم والأرق، جنون العظمة والهلوسة، اضطرابات المزاج أو الأوهام والسلوك العنيف، أضرار الرئة والكبد والكلى، شحوبًا وجفافًا جلديًا وحكة، هشاشة في العظام تشوهات في الأسنان.

 

 

 

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