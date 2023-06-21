Icon

بنزيما لـ كانتي: سعيد باللعب معك في أفضل فريق بالسعودية Icon جراحة نادرة تستأصل” كيسة” من الغدة الدرقية لطفلة ببريدة Icon بدء تشغيل المرافق الخدمية بمشروع التوسعة السعودية الثالثة Icon سعود الطبية تنصح الحجاج من ذوي الأمراض المزمنة بوضع سوارة تبين إصابتهم Icon نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية Icon 6 نصائح للوقاية من خطر النوبات القلبية Icon 4 خطوات لنقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد عبر مساند Icon قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله Icon هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة Icon شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
امتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوع كامل

نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت نيوم، وشركة فولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ”التاكسي الجوي”، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

سلسلة تجارب

وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات، واختبارها في نيوم، حيث عملت جميع الأطراف على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان أعلى معايير السلامة خلال فترة التجارب.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%

مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك

مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك

وقد ركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) .

مسيرة الطيران السعودي

وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: “يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف، كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة في المملكة “.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “إن الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي، تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط فحسب، كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا كمسرّع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كما أن ريادتنا في توفير حلول التنقل المستدام والآمن ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنقل بين المدن، وتقليص مستوى الانبعاثات الضارة، من أجل إيجاد مستقبلٍ صحي ومستدام للجميع”.

18 شهر عمل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر، كريستيان باور: “من الرائع أن نحقق هذا الإنجاز بعد عمل دام 18 شهراً؛ ونحن فخورون بإطلاق أولى تجارب التنقل بالمركبات العمودية الكهربائية على مستوى المملكة، التي ستفتح المجال للمزيد من التعاون هنا في نيوم”.

التاكسي الجوي

وستسهم مركبات فولوكوبتر الكهربائية الطائرة eVTOL بشكلٍ كبير في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في نيوم، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس، والرياح بنسبة 100%، وستقوم هذه المركبات بأدوارٍ متعددة منها التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، وتتميز بأنها أكثر هدوءاً وأسهل في التكيف مع مختلف الظروف، وكذلك أقل كلفة في تشغيلها من طائرات الهليكوبتر المستخدمة اليوم، وهي تتطلب بنية تحتية أقل تعقيداً على الأرض للانطلاق والهبوط، نظراً لقيودها التشغيلية الأقل، فضلاً عن أنها توظف قدرات ذكية ومستقلة تضمن السلامة والتكيف والاستدامة في المستقبل.

رؤية مشتركة

وتملك نيوم وفولوكوبتر رؤية مشتركة حول أهمية التقنية المبتكرة والنظيفة لإيجاد مستقبلٍ أفضل، ويعكس التنقل الكهربائي العمودي، الذي يعد جزءاً من نظام التنقل متعدد الوسائط في نيوم، طموحها في إعادة تعريف قطاع التنقل وتطويره والتوسع في حلوله المبتكرة؛ لتسهيل حياة الناس، وبما يسهم في تعزيز مكانة نيوم العالمية كمختبرٍ حي للتقنيات المستقبلية في قطاع التنقل.

وكانت نيوم أعلنت في وقتٍ سابق عقدها شراكة مع فولوكوبتر لتطوير حلول التنقل العمودي ودخولها استثماراً بقيمة 175 مليون دولار في الشركة، ما يسهم في تأكيد ريادة نيوم العالمية في توفير حلول التنقل المستقبلية.

وتتوقع فولوكوبتر الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الجوي “فولوسيتي” في 2024، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن بدء الإنتاج الشامل لهذه المركبة في مصانعها في بروخزال في ألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنوياً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم