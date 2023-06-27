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أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع

نجاح دخول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة وسط خدمات مكتملة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
نجاح دخول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة وسط خدمات مكتملة
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة عقب نفرتهم من عرفات وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

انسيابية عالية

وشهدت أروقة مسجد المشعر الحرام انسيابية لدى دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.

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وهيأت الوزارة مسجد المشعر الحرام ومرافقه من خلال مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بالمسجد وفرشه بالسجاد الفاخر، إلى جانب تقديم خدمة التوعية الشرعية، وتوفير الشاشات التوعوية بلغات عالمية؛ خدمة لضيوف الرحمن؛ وتجسيداً للرسالة السامية التي تسعى لها الوزارة.

مسجد المشعر

ويعد مسجد المشعر الحرام من المساجد التي ارتبطت برسول الله – صلى الله عليه وسلم- حيث يقع المسجد في مشعر مزدلفة في منتصف المسافة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى، وهو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع، وكان على جبل يقال له “قزح” ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة.

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